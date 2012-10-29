КВУ побоюється навмисного затягування оголошення результатів

Разюча некомпетентність членів ДВК може призвести до затягування оголошення результатів голосування на багатьох дільницях, - вважає представник КВУ у Вінницькій області Владислав Телень.

За його даними, станом на 23.00 28 жовтня на багатьох дільницях підрахунок голосів ще й не починався.

Натомість переважна більшість спец дільниць, де голосувала незначна кількість виборців, з підрахунками вже справились і за попередніми даними за рахунок цього до ОВК вже надійшли близько 6% протоколів ДВК.

Є в же й перші повернення протоколів для уточнення. Так, членам ДВК дільниці № 050341, що у с. Жорнище, протокол доведеться переробляти.

Владислав Телень каже, що очікуваного на ранок 29 жовтня отримання окружкомами 70-80% протоколів ДВК, швидше за усе, не буде. Як через некомпетентність ДВК, які припускаються порушення процедури і методик підрахунку голосів, внаслідок чого виникатимуть потреби їх перераховувати, так і через ускладнені погодні умови і слизьку дорогу, яка сповільнить рух транспорту.

Владислав Телень також припускає навмисне затягування підрахунків та оприлюднення результатів голосування.

