«Батьківщина» на Вінниччині: 44.44% і три мажоритарники

Станом на ранок 30 жовтня ЦВК має в розпорядженні відомості з 81.75% опрацьованих протоколів ДВК Вінниччини з результатами про голосування за партії та 82.99% - за кандидатів-мажоритарників

В лідери з прийому бюлетенів та протоколів вибились окружкоми округів №№ 14, 15 і 18, де опрацьовано відповідно 98.90%, 92.55% та 97.31%. У цих округах вже можна впевнено говорити про перемогу бютівця Івана Мельничука і регіоналів Миколи Джиги та Григорія Калетніка.

Незаперечною попри менший відсоток опрацьованих протоколів виглядає перемога й Петра Порошенка в окрузі №12, Миколи Катеринчука в окрузі №13, Оксани Калетнік в окрузі №16 та Григорія Заболотного – в окрузі №17.

Найбільш неоднозначна ситуація наразі в окрузі №11. Там згідно з даними паралельного підрахунку голосів штабами кандидатів, лідирує опозиціонерка Наталія Солейко, якій програв близько 800 голосів «срібний призер» виборчих перегонів Олександр Домбровський. Наразі в розпорядженні ЦВК є відомості лише з близько 53% протоколів, опрацьованих ОВК і відповідно до даних, які оприлюднив сайт Центрвиборчкому, різниця в голосах між конкурентами наразі не перевищує 154 голоси. З огляду на нічні події в окружвиборчкомі ОВО №11, чекати можна всякого. Солейко залишається тільки сподіватися на принциповість свого одно партійця – голови ОВК Сергія Сітарського та особисто недремно стежити за підрахунком голосів в ОВК. Принаймі, минулої ночі пані Наталя «поле бою» не залишала.

Отож, «Батьківщина» зібрала на Вінниччині непоганий врожай: область залишається лідером за симпатіями до Юлиних соратників, - 263741 голоси, або 44.44% при 81.79% опрацьованих протоколів на користь біло-сердечних. Також «Батьківщина» забезпечила собі три мандати мажоритарників - Катеринчука і Мельничука, та під питанням – Солейко.

Нагадаємо, ОО «Батьківщина» на фінішній прямій підтримала в окрузі №17 Григорія Заболотного, втім, навряд чи людина з команди Петра Порошенка запишеться в парламенті у їхню фракцію.