Сільські депутати зменшили прибрежну смугу Південного Бугу

Вищий адміністративний суд України задовольнив касаційну скаргу прокуратури Вінницької області та позов прокурора Тиврівського району, визнавши незаконним рішення Яришівської сільської ради про затвердження техдокументації щодо зменшення розміру прибережної захисної смуги річки Південний Буг в с. Лани загальною площею близько 3 гектарів. Це зроблено фактично на користь приватних інтересів окремих юридичних та фізичних осіб.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Представницька робота органів прокуратури області по поверненню цих земель у державну власність триває.