Якушинецька сільрада "профукала" більше мільйона гривень

Фахівці Державної фінансової інспекції у Вінницькій області під час ревізії Якушинецької сільської ради виявили порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на суму 1,1 млн. гривень.

Про це повідомляє прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, посадові особи сільської ради після проведення нормативної грошової оцінки землі не внесли зміни до договорів оренди, через що розмір орендної плати був нижчим за розмір трикратного земельного податку. Як результат, впродовж 2009 – 2011 рр. та І півріччя 2012 року втрачено можливість залучити до бюджету с. Якушинці майже 820 тис. гривень.

Крім того, Державний та сільський бюджети недоотримали більш як 220 тис. гривень, через те, що два суб’єкти господарювання не сплатили належної суми коштів за придбані земельні ділянки. Ще до завершення контрольного заходу зазначене порушення було відшкодовано шляхом перерахування підприємцями необхідної суми коштів до бюджетів.

Виявили інспектори й випадки несплати орендарями у повному обсязі оренди, факти оплати за завищеною вартістю ремонтних робіт, зайвого перерахування внесків до Пенсійного фонду тощо.

За недотримання вимог фінансово-бюджетного законодавства на двох посадових осіб Якушинецької сільської ради складені протоколи про адміністративне правопорушення, а про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи.