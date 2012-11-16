Бюджет Вінниччини наповнюють виробники

На Вінниччині у лідерах податкових надходжень виробники, йдеться у повідомленні відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

За 10 місяців 2012 року підприємствами промисловості до бюджетів усіх рівнів сплачено 44,6%. податків або 1 млрд. 595,6 млн.грн. Про це повідомила голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко.

Питома вага надходжень від підприємств, що займаються сільським господарством, склала 8,9% (318,4 млн.грн.), торгівлею – 6,7% (240 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 5,3% (189,6 млн.грн.), будівництвом – 3,6% (128,8 млн.грн.), операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 3,2%. (114,5 млн.грн.).

У той же час, домінуюче положення в структурі надходжень Зведеного бюджету від підприємств промисловості, як і раніше, належить харчовій галузі, доля якої складає 61,5%. У цій сфері лідером залишається лікеро-горілчана промисловість, яка забезпечує 71% надходжень.