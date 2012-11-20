На Вінниччині оголошено карантин

Інспектори з карантину рослин виявили у господарствах Вінницької області небезпечні організми, які пошкоджують урожай картоплі. Наразі на заражених територіях запроваджено карантинні режими та здійснюються відповідні фітосанітарні заходи з метою ліквідації та недопущення поширення шкідників.

Зокрема, запроваджено карантинний режим у селі Регентівка Барського району Вінницької області, де на 14 присадибних ділянках площею 5,53 га виявлено небезпечний організм, який псує плоди картоплі, − золотисту картопляну нематоду.

З метою ліквідації та локалізації шкідника заборонено вивезення садивного матеріалу за межі карантинної зони та проводяться відповідні фітосанітарні заходи.