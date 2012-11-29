Мер Козятина залякує бюджетників невиплатою зарплати, бо не голосували за ПР?

Міський голова міста Козятин Вінницької області Олександр Гвелесіані пригрозив працівникам бюджетних установ невиплатою заробітних плат, за те, що вони не проголосували за Партію регіонів - "руку, яка їх годує".

Про це iPress.ua повідомило джерело у міській раді Козятина.

"У понеділок під час апаратної наради мер міста Олександр Гвелесіані зібрав працівників бюджетної сфери у приміщенні міськради та влаштував нам "тьомную" за те, що ми неправильно голосували на виборах. Козятин більшість голосів віддав за Об'єднану опозицію, а за ПР у нас проголосували найменше людей у всій області", - пояснив співрозмовник.

За словами працівника міської ради, Гвелісіані сказав, що на нього тиснуть "із гори", він отримав на горіхи на минулому обласному засіданні міських голів міст, тому зараз змушений "пяснювати нам, хто годує, і хто може годівничку прикрити".



"Мер сказав, що знає, хто за кого голосував, має списки усіх, і вже з наступного тижня йтиме за переліком і застосовуватиме санкції до людей. А таких багато. "Хіба у вас повинна бути власна думка? Як можна було проголосувати не за руку, яка вас годує? Про зарплати можете забути", - кричав він", - розповіло джерело.

Співрозмовник також зауважив, що працівники міської ради вже майже два місяці не отримують заробітні плати.

Наразі iPress.ua не вдалося зв'язатися із Олександром Гвелесіані та отримати його коментар з цього приводу.

Місто Козятин разом з Калинівкою та Хмільником входить до 13-го виборчого округу. Згідно з офіційною інформацією, оприлюдненою на сайті Центральної виборчої комісії, у цьому окрузі лідером виборів є Об'єднана опозиція "Батьківщина" з 57,03%. Партія регіонів суттєво відстає та має лише 11,84% голосів виборців.