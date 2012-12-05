Порошенко таки пішов у Раду

Тимчасове посвідчення народних депутатів отримав наш земляк Петро Порошенко (самовисунення, одномандатний виборчий округ № 12, Вінницька область, 51, 52% голосів).

Відповідне рішення було прийняте вчора на засіданні ЦВК.

Зазначимо, що станом на 4 грудня ЦВК зареєструвала 443 з 445 народних депутатів, які були обрані на вибори в український парламент 28 жовтня.

Нагадаємо, 3 грудня Президент своїм Указом 679/2012 звільнив Петра Порошенка з посади Міністра економічного розвитку і торгівлі України у зв'язку з обранням його народним депутатом України.