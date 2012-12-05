Водія «Мерседеса» вбив «поцілунок» з деревом

4 грудня о 8.45 год. на відрізку автошляху смт. Крижопіль - м. Ямпіль загинув 43-річний водій автомобіля "Мерседес віто" .

Про це повідомляє ДАІ УМВС у Вінницькій області.

Загиблий, мешканець с. Велика Кісниця Ямпільського району, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги та скоїв наїзд на дерево.

Чоловік помер на місці пригоди від отриманих тілесних ушкоджень внаслідок ДТП.