642 посадовці притягнуто до відповідальності за фінансові махінації

Протягом січня-листопада 2012 року фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 36,3 млн грн. За результатами контрольних заходів керівники місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій прийняли 267 управлінських рішень.

Про це повідомляє прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

За матеріалами ревізій правоохоронні органи порушили 52 кримінальні справи. Ще 107 кримінальних справ порушено за результатами участі працівників Держфінінспекції у Вінницькій області як залучених спеціалістів у перевірках, що їх проводили правоохоронні структури.

У 180 випадках до об’єктів, на яких виявлені порушення бюджетного законодавства, застосовано фінансові санкції. Зокрема, 57 установам зменшено бюджетних асигнувань на загальну суму 9,3 млн грн.

Задля максимального відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів до суду подано 55 позовів на суму 20,4 млн грн.

За вчинені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 642 посадові особи, до дисциплінарної та матеріальної – 211, у тому числі, п’ятеро осіб звільнено із займаних посад.

Окрім того, з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу направлено 15 інформацій про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму більш як 43,4 млн грн.