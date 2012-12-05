По Вінниці їздять крадені авто, нашпиговані наркотиками

4 грудня працівники служби по незаконному обігу наркотиків Вінницького міського відділу міліції спільно з Державтоінспекції міського відділу на вул. Кірова зупинили автомобіль «ВАЗ-111183». За кермом був 27-річний непрацюючий житель Вінниці. У його 24-річного пасажира виявили та вилучено шприц заповнений на 1 мл рідиною коричневого кольору (щетильований опій). Вилучене направлено на дослідження в НДЕКЦ.

Про це повідомляє відділ профілактики Державтоінспекції у Вінницькій області.

Цього ж дня у Вінниці в ході відпрацювання міста працівники ДПС міського відділу ДАІ по вул.Ватутіна зупинили автомобіль «Шкода Октавія», під керуванням 35-річного непрацюючого вінничанина. При перевірці виявлено, що техпаспорт на вказаний автомобіль з ознаками підробки.



