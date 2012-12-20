Один із керівників карного розшуку "торгував" звільненням від відповідальності

Начальника оперативно-пошукового відділу карного розшуку УМВС України у Вінницькій області затримали за отримання хабара.

Про це УНН повідомили у МВС України.

"Розпочато досудове розслідування стосовно начальника оперативно-пошукового відділу УКР УМВС України у Вінницькій області та старшого оперуповноваженого цього ж відділу за ч. 3 ст. 368 КК України, які отримали 7000 гривень та 500 доларів США за звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням УНН, поточного року більше двох тисяч корупціонерів притягнуто до кримінальної відповідальності. Про це Генеральний прокурор України повідомив на засіданні колегії органів прокуратури за підсумками роботи у 2012 році.

За словами Віктора Пшонки, зусилля правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією спрямовувалися на викриття резонансних злочинів, насамперед, пов’язаних із діяльністю злочинних угрупувань з корумпованими зв’язками та викриття зловживань посадовців вищого рівня.

При цьому Генеральний прокурор зауважив, що 90% справ про корупційні злочини розслідувано слідчими прокуратури.