Мер не дав ТТУ підняти вартість проїзду з 1 лютого 2013 року

20 грудня на засіданні виконкому розглядалось клопотання ТТУ щодо підняття з 1 лютого наступного року тарифів на поїздки в електротранспорті до 1,5 грн., а в муніципальних автобусах – до 1,75. З таким зверненням ТТУ постійно зверталось до виконкому міської ради та міського голови протягом усього 2012 року. У мерії весь цей час ситуацію стримували. І не підтримали запровадження нових тарифів зараз. Володимир Гройсман наполіг на відтермінуванні розгляду цього питання принаймні до квітня.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради

КП «ТТУ» звернулось з клопотанням щодо підвищення вартості проїзду у зв’язку із тим, що діючий тариф на електротранспорт покриває витрати лише на 65,7%, а на автобусні перевезення - на 59,2%. За останні півтора роки суттєво зросли середньорічна мінімальна заробітна плата, вартість запчастин та матеріалів, електроенергії та палива. Крім того, муніципальним транспортом перевозиться понад 40 категорій пільгових пасажирів, які мають право на безоплатний проїзд, а державний бюджет компенсує лише третину від потреби. За 9 місяців 2012 року таких послуг надано вінничанам на суму 73 млн. грн., а профінансовано лише 24 млн. грн.

У схожій ситуації і інші міста. Тому ще наприкінці минулого – початку цього року тарифи на проїзд в електротранспорті зросли до 1,50 грн. у Житомирі, Запоріжжі, Тернополі, Донецьку, Дніпропетровську, Києві, Харкові, Львові та Одесі; до 1,75 грн. на поїздки у міських автобусах – в Полтаві, Чернігові, Чернівцях і Житомирі, а у Черкасах – до 2,50 грн.

- Економічно обґрунтований тариф складає 1,90 грн, - говорить начальник КП «ТТУ» Володимир Бугайчук. - Як і підприємства інших міст, вінницьке трамвайно-тролейбусне управління іще в грудні 2011 року отримало усі необхідні висновки та погодження від ряду міністерств на перегляд тарифів до рівня 1,50 на електротранспорт та 1,75 грн. на поїздки муніципальними автобусами. Але виконком міської ради і досі не надавав погоджень на запровадження цього рішення.

Члени виконкому постали перед дилемою – задовольнити клопотання ТТУ, яке вже рік звертається з цим проханням до мерії, чи відхилити. У випадку відхилення, за словами першого заступника міського голови Володимира Кістіона, виникає серйозний ризик. Відповідно до Постанови Кабміну від 14 листопада 2012 року №1045 «Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом» компенсація за фактично виконані обсяги пасажирських перевезень лягає на місцеві бюджети.

- В цифрах – це приблизно 80 млн. грн. на рік. А це фактично весь другий «кошик» міського бюджету – кошти, які які направляються на всю інфраструктуру міста, - зауважив перший заступник міського голови Володимир Кістіон. – Окрім того, будуть зростати і складові, з яких формується тариф.

До його застережень приєднався і Роман Аксельрод, який підкреслив, що бюджет наступного року буде вкрай напруженим.

Міський голова Володимир Гройсман чітко дав зрозуміти, що підняття тарифів у міському транспорті в лютому 2013-го він не дозволить.

- Так, є всі економічні підстави для підняття тарифу. Як і те, що є складна ситуація по компенсації за пільгові перевезення. Я пропоную компромісний варіант – в тексті рішення дату 1 лютого замінити на 1 травня. – сказав Володимир Гройсман. – До того часу ми пройдемо перший квартал: подивимось, чи будуть зміни в загальнодержавній політиці та в державному бюджеті. І для нас стане прогнозовано, що робити далі. Тоді і будемо визначатись. Якщо ситуація буде змінюватись в гірший бік, ми повернемось до питання тарифів. Якщо вона буде стабільною, тоді ми далі будемо відкладати впровадження цього рішення.

Також мер ще раз наголосив вимогу до ТТУ щодо підвищення якості і комфорту перевезень.

- Цього року ми маємо 20 модернізованих тролейбусів, - говорить Володимир Гройсман. - В наступному буде іще 40. Таким чином, ми зі 111 одиниць зможемо отримати в нормальному відновленому стані вже більше 50 % тролейбусного парку міста. А ще я би хотів, щоб на початку наступного року на розгляд виконкому вами було винесено комплексну програму модернізації пасажирських перевезень у місті.