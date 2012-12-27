Міст на Кемпу мер обіцє наступного року
15:45, 27 грудня 2012Вінниця
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Вінницький міський голова Володимир Гройсман сподівається, що 2013-го року буде відновлено міст через Південний Буг на острів Кемпу. Про це він сказав на сесії міської ради, розповідаючи про план розвитку міста у наступному році, повідомляє Вінниця‘ОК.
За словами мера, нині питання спорудження мосту знаходиться на стадії попередніх домовленостей з інвестором.
- За нашими оцінками, коштуватиме цей проект близько 3-3,5 мільйонів гривень. Нині ми маємо попередні домовленості з інвестором. Коли вони будуть підтверджені конкретними кроками, ми обов’язково про це повідомимо, – сказав Володимир Гройсман.
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