Міст на Кемпу мер обіцє наступного року

Вінницький міський голова Володимир Гройсман сподівається, що 2013-го року буде відновлено міст через Південний Буг на острів Кемпу. Про це він сказав на сесії міської ради, розповідаючи про план розвитку міста у наступному році, повідомляє Вінниця‘ОК.

За словами мера, нині питання спорудження мосту знаходиться на стадії попередніх домовленостей з інвестором.

- За нашими оцінками, коштуватиме цей проект близько 3-3,5 мільйонів гривень. Нині ми маємо попередні домовленості з інвестором. Коли вони будуть підтверджені конкретними кроками, ми обов’язково про це повідомимо, – сказав Володимир Гройсман.