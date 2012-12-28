У новорічну ніч та на Різдво транспорт возитиме вінничан безкоштовно

У святкові дні громадський транспорт прцюватиме за графіком вихідного дня

В суботу, 29 грудня, який стане останнім робочим днем 2012 року, муніципальний транспорт працюватиме як у звичайний будній день. А на новорічні свята, коли вінничани відпочиватимуть, транспорт ТТУ буде рухатись за графіком вихідного дня.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Цьогоріч кількість вихідних, які пов’язані зі святковими днями, не багато. Вінничани відпочиватимуть з 30 грудня по 1 січня і вже другого числа виходитимуть на роботу. Так само три вихідних буде на Різдво. Розклад руху громадського транспорту на цей період відповідатиме розкладу звичайних вихідних. В тому числі і протягом двох понеділків (31 грудня та 7 січня), коли люди відпочиватимуть.

За спостереженнями працівників ТТУ, на новорічні та різдвяні свята мешканці у вечірній час не менше користуються громадським транспортом, ніж у звичайні дні. Вони їздять у гості, відвідують різні святкові заходи біля головної ялинки та у центрі міста. Істотно меншає пасажирів зранку, адже людям не потрібно їхати на роботу. Тому скорочувати кількість трамваїв, тролейбусів та автобусів на лініях, ніж передбачено графіком руху вихідного дня, сенсу немає, вважає керівництво ТТУ.

А 31 грудня, 1 і 7 січня трамваї, тролейбуси та автобуси перевозитимуть вінничан безкоштовно. Більше того, громадський транспорт буде працювати майже всю новорічну ніч. Детальніше із графіком руху муніципальних автобусів, трамваїв та тролейбусів можна ознайомитись на сайті «Вінницький трамвай» (www.depo.vn.ua).