На "Різдвяні дзвіночки" з‘їдуться з усієї області
12:47, 08 січня 2013Вінниця
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До Будинку офіцерів
12 січня, з благословення митрополита Вінницького і Барського Симеона, у вінницькому Будинку офіцерів (м.Вінниця, по.Перемоги, 1) відбудеться VI фестиваль колядок "Різдвяні дзвіночки".
Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.
Різдвяні колядки виконають дитячі та дорослі хорові колективи з усіх благочинь Вінницької єпархії.
Початок - о 10:00.
Вхід вільний.
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