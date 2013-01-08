На "Різдвяні дзвіночки" з‘їдуться з усієї області

До Будинку офіцерів

12 січня, з благословення митрополита Вінницького і Барського Симеона, у вінницькому Будинку офіцерів (м.Вінниця, по.Перемоги, 1) відбудеться VI фестиваль колядок "Різдвяні дзвіночки". Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ. Різдвяні колядки виконають дитячі та дорослі хорові колективи з усіх благочинь Вінницької єпархії. Початок - о 10:00. Вхід вільний.

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