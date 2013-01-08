Серед міських голів найбільше заробляє мер Ладижина
16:30, 08 січня 2013Вінниця
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Гройсман – третій у списку
«Газета по – українськи» опублікувала відомості, що відображають розмір заробітної платні міських голів Вінниччини.
Згідно з повідомленням, беззаперечним лідером в списку є мер Ладижина Валерій Коломейцев із платнею 11 280 гривень на місяць.
На другому місці - міський голова Хмільника Василь Грушко заробляє більше, ніж мер обласного центру Володимир Гройсман, - 7 528 грн. і 7 491 грн. відповідно.
Найбільша заробітна плата у міського голови Ладижина – 11 280 гривень. Найменша – в мера Погребища – 2 100 гривень.
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