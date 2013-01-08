Серед міських голів найбільше заробляє мер Ладижина

«Газета по – українськи» опублікувала відомості, що відображають розмір заробітної платні міських голів Вінниччини.

Згідно з повідомленням, беззаперечним лідером в списку є мер Ладижина Валерій Коломейцев із платнею 11 280 гривень на місяць.

На другому місці - міський голова Хмільника Василь Грушко заробляє більше, ніж мер обласного центру Володимир Гройсман, - 7 528 грн. і 7 491 грн. відповідно.

Найбільша заробітна плата у міського голови Ладижина – 11 280 гривень. Найменша – в мера Погребища – 2 100 гривень.