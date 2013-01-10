Імена 12 тисяч вінничан – солдатів Другої світової вписали в історію

Днями вийшов з друку 6-й том історико - меморіального серіалу «Переможці» під назвою «Книга пам’яті України. Вінницька область». Упорядником та видавцем книги виступило Вінницьке обласне відділення Пошуково-видавничого агентства «Книга пам’яті України».

Про це УНІАН-Вінниччина повідомив керівник обласного відділення агентства Валерій Харчук.

За його словам, робота з формування поіменних списків учасників бойових дій Другої світової і Великої вітчизняної воєн, які повернулися з війни, живуть, або пішли з життя у повоєнний період, триває вже вісім років. Саме їм, нашим землякам – фронтовикам, партизанам і підпільникам, присвячений щойно виданий том Книги Пам’яті.

До видання увійшли короткі історико-біографічні відомості про 12 тисяч персоналій солдатів Другої світової Піщанського, Погребищенського, Теплицького і Тиврівського районів.

Зацікавлений читач також знайде у книзі стислі розповіді про подвиги Героїв Радянського Союзу і повних кавалерів Ордена Слави – уродженців згаданих районів. Окрім того – довікові матеріали про злочини окупаційного режиму, підпільно-партизаську боротьбу проти загарбників на території згаданих районів та відомості про трудові будні перших повоєнних років.

Книга вийшла накладом 1000 примірників за кошти обласного бюджету. Вона безкоштовно надійде до районних, міських, сільських бібліотек та у навчальні заклади.

Пан Харчук каже, що її подарують і ветеранським організаціям.