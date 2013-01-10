Віце-чемпіон країни знявся з баскетбольного чемпіонату

Клуб «Регіна-Баскет-Бар» припинив участь у чемпіонаті України серед жіночих команд вищої ліги (це найсильніший дивізіон країни – авт.) – у зв’язку з повним припиненням фінансування.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Минулого сезону «Регіна-Баскет-Бар» ледь не виграла золото національного першості, здобувши срібні нагороди, а у поточному чемпіонаті також була одним із лідерів.

Нагадаємо, перед початком цього сезону з чемпіонату України уц вищій лізі знялась чоловіча баскетбольна команда з Вінниці «Вінницькі зубри». Таким чином у всеукраїнських змаганнях на дорослому рівні наш регіон презентує лише жіночий клуб першої ліги “Вінницькі блискавки”, який також відчуває серйозні проблеми з фінансуванням.