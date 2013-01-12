Cпецслужба не знала про липовий диплом юриста податкової

В УСБУ у Вінницькій області не знали, що головний юрист вінницьких податківців 13 років працювала за підробним дипломом про вищу освіту.

Про це повідомляє Управління СБУ у Вінницькій області у відповідь на інформаційний запит журналістів.

"Проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, не входить до компетенції Служби безпеки України. Організація таких перевірок покладається на керівників тих державних органів, на зайняття посади в яких претендує кандидат. У вказаному конкретному випадку (використання начальником управління правової роботи державної податкової служби у Вінницькій області диплому про вищу освіту із ознаками підроблення - Авт.) питання достовірності наданих документів відноситься до компетенції кадрового апарату і підрозділу ВБ ДПС у Вінницькій області", - йдеться у відповіді.

В УСБУ області також наголосили, що допуску до державної таємниці посадовець не мала. "Посада, яку обіймала вказана особа, жодної форми допуску до державної таємниці не передбачає", - констатували у спецслужбі.

Як повідомлялось раніше, 20 грудня 2012 року прокуратура м. Вінниці направила до суду обвинувальний акт щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) КК України колишньої начальниці управління правової роботи державної податкової служби у Вінницькій області. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що жінка у січні 1999 року умисно пред’явила у відділ кадрів установи завідомо підроблений диплом спеціаліста про закінчення Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю "Правознавство" та присвоєння їй кваліфікації спеціаліста "Юрист".