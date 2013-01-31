Декларацію про майновий стан і доходи можна подавати он-лайн

З початком 2013-го року стартувала кампанія декларування доходів громадян. У нинішньому році для зручності платників податків впроваджено новий електронний сервіс «Заповнення декларації про майновий стан і доходи».

Про це повідомила голова ДПС у області Ірина Зленко під час засідання Громадської ради.

„Тепер подати декларацію вінничани зможуть мережею Інтернет, тобто без відвідування податкової служби. Цифровий підпиc – це певний захист податкової звітності, який відсилається електронною поштою. До того ж це - не єдина сфера застосування ключів. За допомогою електронного підпису платник податків може підписувати договори з іншими суб'єктами господарювання. Єдине, що слід пам'ятати власникам підпису, - термін його дії становить один рік з моменту формування.”, – зауважила головний податківець області.

Керівник служби також зауважила, що електронне звітування стало можливим для вінничан завдяки роботі представництв у області Центру сертифікації електронних ключів, де платник податків безкоштовно може отримати ключі електронного цифрового підпису.

Також безкоштовно можна скористатися спеціальною програмою на сайті податкової служби. Крім того, на офіційному веб-сайті ДПС у області створено спеціальний банер «Декларування доходів громадян», в якому детально пояснюється порядок заповнення декларації та її додатків.