Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували на Донбасі понад 140 вибухів

На Донеччині факти ведення вогню зафіксовані в районі Донецької фільтрувальної станції, Широкиного, Світлодарську та біля селища Курдюмівка.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували близько 144 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

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Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 19 березня до 19:30 20 березня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 80 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 65 вибухів)», - йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині факти ведення вогню зафіксовані в районі Донецької фільтрувальної станції, Широкиного, Світлодарську та біля селища Курдюмівка.

«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 64 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (не було порушень режиму припинення вогню)», - сказано у звіті. На Луганщині факти ведення вогню були зафіксовані біля села Муратове.

Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир'я з 5 березня. Представники ОРДЛО заявляли, що підтримують режим повної тиші, однак продовжують здійснювати обстріли.