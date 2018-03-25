ОБСЄ за добу зафіксувала на Донеччині близько 220 вибухів

04:18, 25 березня 2018
Війна
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фото УНІАН

Про це повідомляє місія у своєму звіті за період з 19:30 22 березня до 19:00 23 березня, розміщеному сьогодні на сайті ОБСЄ.

«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи більше вибухів (близько 220), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 105 вибухів)», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Донеччині вогнева активність зафіксована в районі Донецької фільтрувальної станції, Ясинуватої, Світлодарська, Широкиного, Ломакиного, Лебединського та Пищевика.

В той же час у Луганській області було зафіксовано один вибух.

Як повідомляв УНІАН, окупанти під час навчань потрапили снарядом в житловий будинок в Єнакієвому.

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Теги: #вибух#Донбасс