ОБСЄ за добу зафіксувала на Донеччині близько 220 вибухів

На Луганщині було зафіксовано лише один вибух.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували близько 220 вибухів у Донецькій області.

Про це повідомляє місія у своєму звіті за період з 19:30 22 березня до 19:00 23 березня, розміщеному сьогодні на сайті ОБСЄ.

«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи більше вибухів (близько 220), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 105 вибухів)», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Донеччині вогнева активність зафіксована в районі Донецької фільтрувальної станції, Ясинуватої, Світлодарська, Широкиного, Ломакиного, Лебединського та Пищевика.

В той же час у Луганській області було зафіксовано один вибух.

Як повідомляв УНІАН, окупанти під час навчань потрапили снарядом в житловий будинок в Єнакієвому.