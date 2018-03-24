Окупанти під час навчань влучили снарядом у житловий будинок в Єнакієвому

У Головному управлінні розвідки Міноборони зазначають, що окупанти продовжують становити небезпеку для місцевого населення.

Російські окупаційні війська під час проведення навчань влучили снарядом в житловий будинок у тимчасово окупованому місті Єнакієве Донецької області.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, перебування російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та їх злочинна діяльність продовжують становити небезпеку для місцевого населення", - сказав Гуцуляк.

"Зокрема, 22 березня цього року під час виконання вправ із практичних стрільб артилерійський підрозділ однієї з мотострілецьких бригад так званого 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ влучив снарядом в житловий будинок в окупованому місті Єнакієво", - сказав речник.

Окремо він повідомив, що у житловій зоні окупованого населеного пункту Азов російсько-терористичні війська обладнали склад боєприпасів.