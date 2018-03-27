Бойовики вчора 47 разів обстріляли позиції сил АТО

Унаслідок вогню з боку незаконних військових формувань українські військовослужбовці не постраждали.

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували зривати домовленості щодо повного припинення вогню здійснивши 47 обстрілів позицій сил АТО.

Читайте такожУ Мінську домовились про великоднє перемир’я з 30 березня

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, зокрема, на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів та гранатометів різних типів бойовики неодноразово обстрілювали ЗСУ біля Авдіївки.

«З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших опорних пунктах у Водяному. Також агресор застосував гранатомети – в районі Шахти Бутівка та Кам’янки, великокаліберні кулемети по оборонцях Павлополя, Пісків та Верхньоторецького, а стрілецьку зброю – поблизу Мар’їнки, Авдіївки, Широкиного, Талаківки та Гнутового», – йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили позиції ЗСУ у Луганському і Троїцькому. З БМП та кулеметів бойовики обстріляли укріплення військових під Новгородським, а зі стрілецької зброї – поблизу Станиці Луганської.

Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали.