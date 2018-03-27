Експерт розповів, коли Путін може вирішити закінчувати з війною на Донбасі

За словами координатора ІС, Крим Путін не віддасть, але може спробувати відбити чинні санкції і повернути репутаційні втрати хоча б щодо Донбасу.

Після переобрання Володимира Путіна на четвертий термін залишається відкритим питання: як зміниться політика Кремля щодо конфлікту на Донбасі.

Координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук розповів "Апострофу" про те, коли президент Росії може вирішити закінчувати з війною.

Читайте також"Усі там наші": Путін заявив, що війна на Донбасі справляє на нього "дуже сильне враження"

"Найближчим часом росіянам запропонують ще тугіше затягнути паски. Сьогодні у Путіна є карт-бланш на осяжний період дій. Але ми також розуміємо, що є невдоволення санкціями в найближчому оточенні Путіна, це має як мінімум насторожувати", - зазначив він.

За словами Тимчука, скандал довкола справи Сергія Скрипаля грає нам на руку: "Тепер вже не просто Україна тисне на західні країни, щоб продовжувати і поглиблювати санкції проти РФ – включаються більш серйозні гравці, у першу чергу Великобританія, яка залишається європейським зубром".

У цій ситуації питання про те, як довго Путін буде грати в свої криваві ігри на Донбасі, залишається відкритим, продовжив координатор ІС.

"Я не відкидаю, що якщо ми побачимо посилення санкцій проти Російської Федерації і цілком очікуване падіння рівня життя, поглиблення соціально-економічної кризи, то Путін вже десь до осені може дійти думки, що потрібно згортати цю авантюру", - заявив Тимчук.

Раніше британський політолог Майкл Емерсон заявляв, що розвиток ситуації на Донбасі може піти двома шляхами, або все залишатиметься як є і конфлікт затягнеться надовго, або непідконтрольні території підуть шляхом Придністров'я, а бойовики погодяться на припинення вогню.