Британський політолог назвав два реальні сценарії для Донбасу

Через незгоду у форматі миротворчої місії між Заходом і Росією надій на варіант з введенням на Донбас миротворців небагато, каже експерт.

Розвиток ситуації на Донбасі може піти двома шляхами, або все залишатиметься, як є, і конфлікт затягнеться надовго, або непідконтрольні території підуть шляхом Придністров'я, а бойовики погодяться на припинення вогню.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів британський політолог Майкл Емерсон.

За його словами, через незгоду у форматі миротворчої місії між Заходом і Росією надій на варіант з введенням на Донбас миротворців небагато. Тому залишається два можливі шляхи розвитку подій. Перший з них - це збереження ситуації в нинішній безвиході й продовження конфлікту.

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"Питання в тому, чи залишиться ситуація в цьому глухому куті ще п'ять, десять, двадцять років. Ті, хто спостерігав за політичною ситуацією на пострадянському просторі останні чверть століття, знають, що так звані заморожені конфлікти можуть тривати чверть століття: це стосується Нагірного Карабаху, Абхазії і Південної Осетії, Придністров'я. Тому варіант перший: Донбас чекає те ж саме. Це насправді не образно: достатньо, щоб ситуація залишалася такою, як є", – каже Емерсон.

Другий варіант – так звана "придністровизація" окупованих територій. За словами політолога, для його втілення необхідно з боку бойовиків погодитися на повне припинення вогню, а з боку України – зняти економічну блокаду.

"Як ви, напевно, знаєте, відносини Придністров'я з Молдовою приблизно мають такий вигляд: там немає насильства, і товари більш або менш вільно переміщуються через кордон. Між іншим, Придністров'я вважається частиною угоди про вільну торгівлю між Молдовою і ЄС. І це може бути важливим стимулом для Донецька і Луганська, якщо в економічному плані вони будуть справлятися не дуже добре. А у них, звичайно, справи йдуть жахливо", – розповідає про перспективи такого варіанту британський експерт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що протягом свого нового терміну на посаді президента РФ Володимир Путін буде готовий вирішити проблему Донбасу шляхом введення на окуповані території тимчасової міжнародної адміністрації, за сценарієм Косова чи Боснії і Герцеговини.