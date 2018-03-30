Волонтери зафіксували скупчення техніки бойовиків в Донецьку (фото)

Також, за інформацією волонтерів, в окуповані Донецьк та Луганськ продовжують прибувати курсанти-артилеристи з Росії.

Волонтери фонду «Повернись живим» опублікували фото, на якому видно, що бойовики продовжують звозити військову техніку в Донецьк.

Про це повідомляється на сторінці фонду в Facebook.

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Велика кількість техніки виявлена на паркінгу виставкового центру «ЕкспоДонбас», що за стадіоном «Донбас Арена», хоча ще кілька днів тому паркінг був пустим.

І це тільки та техніка, яку вдалось зафіксувати.

Також, за інформацією волонтерів, в окуповані Донецьк та Луганськ продовжують прибувати курсанти-артилеристи з Росії.