Волонтери зафіксували скупчення техніки бойовиків в Донецьку (фото)

18:10, 30 березня 2018
Війна
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Волонтери зафіксували скупчення техніки бойовиків в Донецьку / фото facebook.com/backandalive

Про це повідомляється на сторінці фонду в Facebook.

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Велика кількість техніки виявлена на паркінгу виставкового центру «ЕкспоДонбас», що за стадіоном «Донбас Арена», хоча ще кілька днів тому паркінг був пустим.

І це тільки та техніка, яку вдалось зафіксувати.

Також, за інформацією  волонтерів, в окуповані Донецьк та Луганськ продовжують прибувати курсанти-артилеристи з Росії.

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Теги: #бойовики на Донбасі#Перемир'я на Донбасі