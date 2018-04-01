Від початку доби бойовики на Донбасі 14 разів порушили перемир’я – штаб

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Від початку доби російсько-окупаційні війська 14 разів порушили домовленості про повне припинення вогню на період Великодніх свят.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 1 квітня 2018 року.

На Луганському напрямку, грубо порушуючи Мінські домовленості, окупанти із заборонених 120-мм мінометів та двічі з великокаліберних кулеметів обстрілювали укріплення сил АТО поблизу Луганського.

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На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів окупанти відкривали вогонь по українських опорних пунктах у Пісках, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – неодноразово поблизу Водяного. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю терористи застосували в районі Павлополя, також там вівся снайперський вогонь.

Крім цього, зі стрілецької зброї були обстріляні захисники Авдіївки, Шахти Бутівка та Водяного.

«Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована нашими захисниками», - поінформували у штабі.