Від початку доби бойовики на Донбасі 14 разів порушили перемир’я – штаб

19:20, 01 квітня 2018
Війна
580
Від початку доби бойовики на Донбасі 14 разів порушили перемир’я / фото Міноборони України

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 1 квітня 2018 року.

На Луганському напрямку, грубо порушуючи Мінські домовленості, окупанти із заборонених 120-мм мінометів та двічі з великокаліберних кулеметів обстрілювали укріплення сил АТО поблизу Луганського.

Читайте такожБойовики зривають «великоднє перемир’я» в АТО: обстрілами поранено двох бійців ЗСУ

На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів окупанти відкривали вогонь по українських опорних пунктах у Пісках, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – неодноразово поблизу Водяного. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю терористи застосували в районі Павлополя, також там вівся снайперський вогонь.

Крім цього, зі стрілецької зброї були обстріляні захисники Авдіївки, Шахти Бутівка та Водяного.

«Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована нашими захисниками», - поінформували у штабі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #штаб АТО#порушення перемир'я