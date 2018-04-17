Окупанти знову зірвали розведення військ у Станиці Луганській - українська сторона СЦКК

Бойовики окупаційних військ обстріляли українські позиції з великокаліберних кулеметів, щоб заплановане на 20 квітня розведення від лінії розмежування сил та засобів не відбулося.

Окупанти знову зірвали розведення військ у Станиці Луганській: аби заплановане на 20 квітня розведення сил та засобів не відбулося, бойовики обстріляли українські позиції з великокаліберних кулеметів.

Про це українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє на сторінці прес-центр штабу АТО у Facebook.

«Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати режим тиші на ділянці розведення сил і засобів сторін у районі населеного пункту Станиці Луганська. Аби заплановане на 20 квітня розведення сил та засобів не відбулося, бойовики обстріляли українські позиції з великокаліберних кулеметів. Про зазначене поінформовано представників СММ ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.

Також українська сторона СЦКК підкреслює, що через систематичне порушення окупантами вимог Мінських домовленостей другий рік поспіль розведення сил на цій ділянці є неможливим.

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При цьому зазначається, що підрозділи Збройних сил України готові до відведення сил за умови неухильного виконання ватажками окупаційної адміністрації РФ вимог Рамкового рішення щодо розведення сил і засобів на лінії розмежування.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого 2018 року прес-секретар екс-президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер за результатами чергових переговорів у Мінську між учасниками групи зазначала, що за умови дотримання режиму тиші в районі Станиці Луганської 5 березня може відбутися розведення сил та засобів, але цього не відбулося через обстріли бойовиків.

2 квітня у Міністерстві оборони України заявили про неможливість розведення сил та засобів від лінії розмежування в районі Станиці Луганської через ворожі обстріли.

4 квітня українська сторона на переговорах ТКГ у Мінську заявила, що військові Збройних сил України 10 квітня будуть готові розвести сили та техніку в районі Станиці Луганській, якщо контрольовані Росією бойовики дотримуватимуться режиму припинення вогню.

Крім того, 11 квітня бойовики вкотре зірвали розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганської, заплановане на 13 квітня.