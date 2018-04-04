Українська сторона готова відводити сили від Станиці Луганської 10 квітня, якщо там не будуть стріляти

Україна підтвердила готовність і в подальшому робити все можливе для виконання домовленостей ТКГ щодо Великоднього перемир'я.

Українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську заявляє, що військові Збройних сил України 10 квітня будуть готові розвести сили та техніку в районі Станиці Луганській на лінії розмежування в тому разі, якщо контрольовані Росією бойовики і найманці дотримуватимуться режиму припинення вогню.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

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"Українська сторона підтвердила готовність і в подальшому робити все можливе для виконання домовленостей ТКГ щодо Великоднього перемир'я. Розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської може відбутися 10 квітня – за умови відсутності стрілянини на цій ділянці", - заявила прес-секретар Кучми.

"На всіх рівнях відбулося обговорення питання ремонтних робіт мостового переходу у Станиці Луганській. Українська сторона вчергове наголосила: ми підтримуємо проведення облаштування мосту, який би відповідав параметрам, затвердженим відповідними компетентними інстанціями. Ключовим у цьому контексті є гарантії безпеки для ремонтних бригад", - додала вона.

Окремо прес-секретар Кучми заявила, що українська сторона очікує, що "в ОРДО виконають взяті на себе зобов'язання щодо надання гарантій безпеки працівникам компанії «Водафон Україна» для відновлення мобільного зв'язку".

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня у Міністерстві оборони України заявили про неможливість провести розведення сил та засобів від лінії розмежування в районі населеного пункту Станиця Луганська Луганської області через ворожі обстріли.

Довідка УНІАН. 21 вересня 2016 року в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській. 1 жовтня 2016 року розведення сил відбулося в Золотому, 7 жовтня того ж року – у Петрівському. Також тоді на 9 жовтня було заплановане відведення сил поблизу Станиці Луганської, проте через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення сил в цьому районі.

28 лютого 2018 року прес-секретар екс-президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер за результатами чергових переговорів у Мінську між учасниками ТКГ повідомляла, що за умови дотримання режиму тиші в районі Станиці Луганської 5 березня може відбутися розведення сил та засобів, але цього не відбулося через обстріли бойовиків.