Експерт про появу Javelin у ЗСУ: страхіття російських танкістів близьке до них як ніколи

Експерт зазначає, що з Білого дому йде не тільки більш суттєва допомога Україні, але здійснюється тиск на Кремль "по всіх фронтах".

Javelin на озброєнні ЗСУ це серйозний деморалізуючий фактор для окупаційних сил, що демонструє підтримку з боку Вашингтона зовсім іншого рівня.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, передає «Інформаційний спротив».

Експерт зазначає, що з Білого дому йде не тільки більш суттєва допомога Україні, але й здійснюється тиск на Кремль «по всіх фронтах, від економічних плацдармів до сирійських просторів».

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«Тридцять сім ПТРК це не зброя для знищення старих радянських колимаг, ремонтованих і модернізованих по мірі сил наддержавою, це черговий точковий болючий удар по зношеної нервовій системі російського світу, що загрожує стерти в ядерний попіл проклятих імперіалістів, і тихо ниючого в кулачок про сотні розстріляних наче в тирі вагнерівських найманців», – пише Коваленко.

Він констатує, що тридцять сім ПТРК Javelin не вирішать результату війни на Донбасі і «не зупинять бронетанковий вал». Але, за його оцінкою, така підтримка яскраво демонструє, "на що йде нинішній яструбиний пул, щоб усмирити і більш того, прогнути свого геополітичного антагоніста, і за поребриком це прекрасно розуміють". Він вважає, що у Кремлі розуміють, що відповісти на цей випад нічим не можуть.

«Але, що в цій ситуації, як ніколи, важливо, так це те, що, опинившись на передовій, ці самі ПТРК, у випадку загострення, зійдуться з хваленою російською технікою. Зрозуміло, в ході випробувань Javelin спалили не один Т-72, але за останні роки модернізація старої радянської техніки була поставлена на конвеєр і знесення вежі у Б3, або якщо пощастить, «Прориву» буде серйозним репутаційним ударом по ВПК РФ. Одна справа, коли твій металобрухт палили з «Стугна-П», про яких чув рідкісний шанувальник глоду, а зовсім інше, коли горезвісний Javelin», – підкреслює оглядач.

При цьому він прогнозує, що, коли «Стугна-П» буде продовжувати з успіхом палити ББМ окупантів, кремлівські ЗМІ тепер кожен такий випадок прив'язуватимуть до використання американського ПТРК.

«Страхіття російських танкістів матеріалізувалося і близьке до них як ніколи», – резюмує Коваленко.