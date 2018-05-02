Експерт про появу Javelin у ЗСУ: страхіття російських танкістів близьке до них як ніколи
Javelin на озброєнні ЗСУ це серйозний деморалізуючий фактор для окупаційних сил, що демонструє підтримку з боку Вашингтона зовсім іншого рівня.
Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, передає «Інформаційний спротив».
Експерт зазначає, що з Білого дому йде не тільки більш суттєва допомога Україні, але й здійснюється тиск на Кремль «по всіх фронтах, від економічних плацдармів до сирійських просторів».
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«Тридцять сім ПТРК це не зброя для знищення старих радянських колимаг, ремонтованих і модернізованих по мірі сил наддержавою, це черговий точковий болючий удар по зношеної нервовій системі російського світу, що загрожує стерти в ядерний попіл проклятих імперіалістів, і тихо ниючого в кулачок про сотні розстріляних наче в тирі вагнерівських найманців», – пише Коваленко.
Він констатує, що тридцять сім ПТРК Javelin не вирішать результату війни на Донбасі і «не зупинять бронетанковий вал». Але, за його оцінкою, така підтримка яскраво демонструє, "на що йде нинішній яструбиний пул, щоб усмирити і більш того, прогнути свого геополітичного антагоніста, і за поребриком це прекрасно розуміють". Він вважає, що у Кремлі розуміють, що відповісти на цей випад нічим не можуть.
«Але, що в цій ситуації, як ніколи, важливо, так це те, що, опинившись на передовій, ці самі ПТРК, у випадку загострення, зійдуться з хваленою російською технікою. Зрозуміло, в ході випробувань Javelin спалили не один Т-72, але за останні роки модернізація старої радянської техніки була поставлена на конвеєр і знесення вежі у Б3, або якщо пощастить, «Прориву» буде серйозним репутаційним ударом по ВПК РФ. Одна справа, коли твій металобрухт палили з «Стугна-П», про яких чув рідкісний шанувальник глоду, а зовсім інше, коли горезвісний Javelin», – підкреслює оглядач.
При цьому він прогнозує, що, коли «Стугна-П» буде продовжувати з успіхом палити ББМ окупантів, кремлівські ЗМІ тепер кожен такий випадок прив'язуватимуть до використання американського ПТРК.
«Страхіття російських танкістів матеріалізувалося і близьке до них як ніколи», – резюмує Коваленко.