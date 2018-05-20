На Луганщині батько та син підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

Постраждалим надана медична допомога, стан їхнього здоров'я стабільний.

У місті Сватове Луганської області під час косіння трави постраждали батько та син, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Луганській області на сторінці у Facebook.

"До Сватівського відділу поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до медичного закладу госпіталізовані 45-річний чоловік з осколковими пораненнями рук, ніг та тулубу та його 19-річний син з опіками відкритих ділянок шкіри рук, обличчя, голови та ніг", - йдеться в повідомленні.

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Так, встановлено, що тілесні ушкодження вони дістали під час косіння трави на городі за місцем свого мешкання внаслідок вибуху невстановленого предмета.

На місці події продовжують працювати слідчі та спеціалісти-вибухотехніки.

Постраждалим надана медична допомога, стан їхнього здоров'я стабільний.