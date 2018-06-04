Командувач ООС закликав світових лідерів сприяти поверненню Україні контролю над кордоном на Донбасі
Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв закликав світових лідерів сприяти якнайшвидшій передачі владі України контролю над неконтрольованими ділянками державного кордону в Луганській і Донецькій областях.
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Про це він заявив під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Франції в Україні Ізабель Дюмон під час її поїздки на Донбас, повідомляє прес-центр Об’єднаних сил у Facebook.
Зазначається, що в ході розмови, в якій взяв участь заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко, сторони обговорювали низку питань щодо безпекової ситуації на сході України.
Наєв подякував французькому послу за підтримку та солідарність з народом України у боротьбі з російським агресором. Командувач Об'єднаних сил зауважив, що головною допомогою світових лідерів для України вважає їхнє сприяння якнайшвидшій передачі контролю за ділянками державного кордону в Луганській і Донецькій областях владі України.