Командувач ООС закликав світових лідерів сприяти поверненню Україні контролю над кордоном на Донбасі

Наєв запевнив посла Франції, що Об'єднані сили стануть потужним аргументом політико-дипломатичного вирішення питання відсічі російському агресору.

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв закликав світових лідерів сприяти якнайшвидшій передачі владі України контролю над неконтрольованими ділянками державного кордону в Луганській і Донецькій областях.

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Про це він заявив під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Франції в Україні Ізабель Дюмон під час її поїздки на Донбас, повідомляє прес-центр Об’єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що в ході розмови, в якій взяв участь заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко, сторони обговорювали низку питань щодо безпекової ситуації на сході України.

Наєв подякував французькому послу за підтримку та солідарність з народом України у боротьбі з російським агресором. Командувач Об'єднаних сил зауважив, що головною допомогою світових лідерів для України вважає їхнє сприяння якнайшвидшій передачі контролю за ділянками державного кордону в Луганській і Донецькій областях владі України.