"Маємо справу з агресією РФ": командувач пояснив головну відмінність операції Об'єднаних сил від АТО

Сергій Наєв зауважив, що перший і другий армійські корпуси так званих «ДНР» і «ЛНР» є класичними російськими підрозділами, сформованими за статутами збройних сил РФ.

Командувач Об’єднаних сил на Донбасі (ООС) Сергій Наєв заявив, що головною відмінністю операції Об'єднаних сил від АТО є те, що вона є військовою операцією проти російських окупаційних військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Краматорську.

«Для цього є свої причини. Зараз ми маємо справу не лише з так званими «ДНР» і «ЛНР», які Верховна Рада визнала терористичними організаціями. Очевидно, що мова йде про окупацію частини нашої території де-факто російськими окупаційними військами», - зазначив Наєв.

«Перший і другий армійські корпуси так званих «ДНР» «ЛНР» є так би мовити класичними російськими підрозділами, сформованими за штатами і статутами збройних сил РФ», - додав він.

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За словами командувача, ці корпуси підпорядковані і знаходяться під контролем командування Південного військового округу збройних сил РФ.

«Обидва корпуси входять до складу 8-ої армії, звідти ж отримують озброєння, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, грошове утримання і продовольство. Всі посади - від командира роти і вище - в цих формуваннях укомплектовані російськими офіцерами. Не довіряє російське командування місцевим зрадникам», - зауважив Наєв.

Він також повідомив, що ці підрозділи комплектуються російськими «відпускниками», «добровольцями» з числа засуджених злочинців і російськими націоналістами, яких вербують для участі у війні в Україні російські військові комісаріати.

«Таким чином, ми маємо справу з російською агресією», - підсумував командувач.

Довідка УНІАН. 30 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ про завершення Антитерористичної операції та наказ про початок операції Об’єднаних сил, яка стартувала з 14.00 30 квітня.

Глава держави заявив, що у разі переходу РФ до широкомасштабного наступу на Донбасі, відповідальність за відсіч агресії в першу чергу лягає на командувача Об’єднаних сил.

За словами президента, АТО може бути відновлена у будь-який час у разі виникнення терористичних загроз на звільнених територіях.