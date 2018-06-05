Порошенко подякував Мадриду за розслідуваня участі іспанців на проросійському боці у війні на Донбасі

"Ці ультранаціоналісти прибули в Україну нелегально, щоби убивати невинних українців", - сказав Порошенко.

Президент Петро Порошенко задоволений тим, як Іспанія розслідувала участь своїх громадян на проросійському боці у війні на сході України.

Як інформує прес-служба глави держави, про це він сказав в інтерв’ю іспанському виданню «El País», зазначивши, що говорив про це на зустрічі з новопризначеним прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

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Зокрема, Порошенко відзначив дії іспанської сторони щодо арешту у 2015 році вісьмох іспанців після повернення зі сходу України, де вони воювали на проросійському боці.

«Хочу подякувати іспанському уряду за співпрацю у цьому питанні. Ці ультранаціоналісти прибули в Україну нелегально, щоби убивати невинних українців. Це неприпустимо, це є злочином. Росія відправляє снайперів, які щоденно вбивають українців – як військових, так і цивільних осіб. Неважливо, що ці злочинці мають іспанський паспорт. Вони залишаються злочинцями. Я дуже задоволений тим, як іспанська влада розслідувала цю справу», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Путін порівняв російське вторгнення на Донбас з війною в Чечні.