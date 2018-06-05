«Адже це реалії сьогоднішнього дня», - заявив він.

Президент РФ Володимир Путін порівняв російське вторгнення на Донбас з війною в Чечні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF напередодні візиту до Австрії.

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Після висловлювань Путіна про легітимність «референдуму» в Криму журналіст задав запитання, чи погодиться президент РФ на референдум про відокремлення від Росії Чечні, Дагестану та Інгушетії.

На це Путін відповів, що «радикальні елементи «Аль Каїди» і хотіли, в принципі, відірвати цю територію від Російської Федерації і утворити халіфат від Чорного до Каспійського моря».

«Не думаю, що Австрія і Європа цьому раділи, нічого хорошого з цього не вийшло б. Але сам чеченський народ на виборах дійшов зовсім іншого висновку, і в ході дискусії після усіляких кривавих подій все ж таки чеченський народ підписав договір з Російською Федерацією. Російська Федерація пішла на дуже складне для себе рішення про надання Чечні і багатьом іншим суб'єктам Російської Федерації такого статусу, який визначає високий рівень їх самостійності в рамках Російської Федерації. І це було в кінцевому підсумку рішення самого чеченського народу, ми цьому дуже раді і дотримуємося цих домовленостей», - сказав Путін.

«Те ж саме, до речі кажучи, можна було б зробити і в Україні стосовно Донбасу. Чому цього не зроблено досі? І тоді не потрібно було б обмежувати застосування мов іноземних меншин в Україні, маючи на увазі не тільки російську, а й румунську, і угорську, і польську. Про це якось мало говорять в Європі, але ж це реалії сьогоднішнього дня», - додав президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін вважає, що федералізація України та відмова від НАТО могли б розв'язати "українську проблему".