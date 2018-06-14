Доба на Донбасі: четверо українських військових поранені, терористи намагалися атакувати й зазнали втрат

Четверо українських військових поранені, у терористів один знищений та п'ятеро "трьохсотих".

Упродовж минулої доби, 13 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.

Російсько-окупаційні війська 33 рази порушували режим припинення вогню, з яких 11 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику, передає прес-служба ООС.

Читайте також"Десятки знищеної техніки і ворожих позицій": волонтери показали роботу легендарної групи розвідників на Донбасі (відео)

На Луганщині, у районі населених пунктів Новотошківське, Новоолександрівка та Новозванівка, противник безрезультатно намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій. На Горлівському напрямку інтенсивні бойові дії тривали переважно із застосуванням стрілецької зброї в районі населених пунктів Гладосове та Зайцеве. На Донецькому, в районі міста Авдіївка, ворог вдався до ведення вогню з мінометів. На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районі населених пунктів Талаківка та Водяне.

"Під час бойових дій чотири українських захисники отримали поранення. Поранених оперативно доставлено до шпиталю, їхньому життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, знищено одного та поранено п'ятьох терористів.

Раніше волонтери фонду "Повернись живим" повідомляли, що українські військові знищили позицію бойовиків на Донбасі. Це був превентивний удар по цілях, які несуть потенціальну загрозу особовому складу і цивільним особам неподалік лінії розмежування.