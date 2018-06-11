Українські військові знищили позицію бойовиків на Донбасі (відео)

Українські військовослужбовці у зоні проведення ООС розгромили позицію терористів.

Волонтери фонду "Повернись живим" показали відео превентивного удару по цілях, які несуть потенціальну загрозу особовому складу і цивільним особам неподалік лінії розмежування.

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Запис знищення ворожої позиції на Донбасі фонд опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Так було і з цією ворожою позицією, коли аеророзвідники помітили транспорт і вивантаження противником 120-мм мін та розгортання двох мінометних розрахунків. Перед обстрілом весь особовий склад терористів зібрався порадитись у бліндажі, але так і не зміг втілити заплановане", - йдеться у повідомленні "Повернись живим".

Як раніше повідомляв волонтер Юрій Мисягін, українські військові просунулися до 1 км і закріпилися на нових позиціях у районі Новотошківки Луганської області.