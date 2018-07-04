Журналіст про присвоєння частинам російської армії назв українських міст: ворог готується до продовження війни

Присвоєння полкам армії РФ назв українських міст свідчить про підготовку цих частин для бойових дій проти України, зазначив журналіст.

Путін присвоїв назви українських міст полкам російських дивізій, які ведуть війну в Україні й розгорнуті на її кордонах.

Про це у своєму блозі написав журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

"163-й танковий полк отримав назву "Ніжинський", а 68-й танковий полк - "Житомирсько-Берлінський". Це танкові полки 150-ї мотострілецької дивізії, що отримала найменування "Ідрицько-Берлінської". Це назва тієї самої 150-ї дивізії, яка підіймала прапор перемоги над рейхстагом у 1945-му. Зі скандалом і грандіозною брехнею, як ми пам'ятаємо. 150-а дивізія сформована в 2017-му році спеціально для війни в Україні. Вона розташована в районі Новочеркаська, за пару годин від кордону з Україною, й включена до складу нової 8-ої армії Південного військового округу, до складу якої входять також 1-й і 2-й окупаційні армійські корпуси ЗС РФ на Донбасі. 150-а дивізія - оперативний резерв окупаційних військ, вона регулярно висуває свої підрозділи до України", - зазначає Бутусов.

Як наголосив журналіст, 150-а дивізія має незвичайний склад - у неї збільшено кількість танків. Тобто у порівнянні зі штатною структурою один мотострілецький полк скорочений, й один танковий полк доданий - два мотострілецьких і два танкових полки.

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"Степова рівнинна місцевість на Донбасі сприяє застосуванню танкових з'єднань. При цьому 150-а дивізія оснащена новітніми російськими танками Т-72Б3, у тому числі спеціальної "української" модифікації зразка 2015-го року. Зазнавши великих втрат у танках в ході війни в Україні від дій української піхоти, російське командування в новій модифікації посилило захист від ручної протитанкової зброї, насамперед типу РПГ-7 (29 серпня 2014-го доброволець батальйону НГУ "Донбас" Євген Тельнов підбив і знищив під час прориву з Іловайська одразу два Т-72Б3). Т-72Б3 мають серйозні переваги перед українськими танками завдяки цифровій системі управління вогнем, тепловізійному танковому прицілу, і потужному двигуну 1130 л. с. У 150-й дивізії понад 200 танків. Це дуже небезпечний противник", - заявив Бутусов.

Також, продовжив він, назву "Львівський" отримав 6-й танковий полк ЗС РФ зі складу ще однієї нової дивізії.

"Українські назви полків свідчать про підготовку цих частин для бойових дій проти України. Ворог готується до продовження війни, до активних бойових дій. Втім, російські танки Т-72Б3 й досі уразливі для гармат українських танків, для українських протитанкових ракетних комплексів. Ключову роль у бою відіграє грамотна тактика, воля і рішучість екіпажів. 26 серпня 2014-го один із Т-72Б3 був захоплений бійцями 51-ї механізованої бригади біля села Агрономічне - російський екіпаж кинув справний танк при першому ж обстрілі. Ну, і козирі є у України - для новітніх американських "Джавелінів" будь-який російський танк - це просто мішень, яка буде гарантовано знищена", - резюмував журналіст.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін підписав укази про присвоєння почесних найменувань низці частин російської армії, зокрема, іменами українських міст Житомира, Ніжина та Львова.