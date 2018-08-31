Путін відреагував на смерть Захарченка

Раніше в МЗС РФ відповідальність за вбивство ватажка "ДНР" поклали на українську сторону.

Президент РФ Володимир Путін висловив співчуття у зв'язку з вбивством ватажка «ДНР» Олександра Захарченка.

Текст відповідної телеграми оприлюднено на сайті Кремля.

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У повідомленні, зокрема, зазначається, що «підступне вбивство» Захарченка свідчить про небажання його організаторів шукати мирне вирішення конфлікту і «вести реальний діалог з мешканцями південного сходу».

Путін також розраховує, що організатори і виконавці вбивства понесуть покарання.

Нагадаємо, сьогодні ватажка "ДНР" Олександра Захарченка підірвали в кафе "Сепар" на вулиці Пушкіна в Донецьку. Лідер бойовиків помер у лікарні, куди його доправили після вибуху.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова поклала відповідальність за вбивство Захарченка на Київ.

Довідка УНІАН. Олександр Захарченко - проросійський терорист, ватажок так званої "ДНР". Під час проросійських виступів на сході України керував донецьким відділенням харківського бійцівського клубу «Оплот».

16 квітня 2014 очолив групу бойовиків, які захопили будівлю донецької міської адміністрації. У травні 2014 був призначений військовим комендантом» захопленого бойовиками Донецька. Згодом призначений на посаду заступника міністра внутрішніх справ ДНР». У серпні змінив на посту голови Ради Міністрів «ДНР» Олександра Бородая. У листопаді 2014 року, після нелегітимних виборів у "ДНР", невизнана ЦВК республіки оголосила, що Захарченко отримав перемогу.

За даними ЗМІ, в 2010 році Олександр Захарченко проходив обстеження в Харківському обласному центрі медико-соціальної експертизи. Там йому було офіційно присвоєно II група інвалідності за психічним захворюванням. У документі медичного центру зазначається про «стійкі незворотні психічні розлади». Йому було призначено лікування в стаціонарі Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3. У довідці також зазначається, що дії хворого Захарченка «несуть загрозу оточуючим».

2010-2013 роки були вилучені з офіційної біографії Захарченко. Проте з 2013 року, якраз після спілкування з лікарями, Захарченко знову з'явився в ЗМІ - вже як активіст харківської проросійської організації «Оплот».