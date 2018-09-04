"З боку РФ заїхали два КамАЗи озброєних людей": волонтер розповів про дивні події у день вбивства Захарченка

Приблизно о 17:30 31 серпня в Донецьку був знищений ватажок "ДНР" Захарченко.

Українському волонтеру Юрію Мисягіну джерела, що живуть на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області, надіслали інформацію про те, що 31 серпня, в день ліквідації ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, о 9:30 ранку на окупованій території у районі н.п, що межують з територією РФ, пройшов слух про тимчасове закриття кордону.

Читайте такожВбивство ватажка "ДНР" Захарченка: що зараз відбувається в Донецьку

"Приблизно об 11:00 на прикордонний пост у районі Успенки з боку РФ заїхало два КамАЗи озброєних людей. Кордон не перетинали. Всі були екіпіровані у військову форму й при собі всі бійці мали зброю. Пишуть, що схожі на спецуру, оскільки зброя у них було "не Калаші, а щось снайперське" і велика частина з глушниками. Вони перебували на пункті перетину кордону цілий день. Їжу їм доставляли окремо від прикордонників РФ", - пише Мисягін на своїй сторінці у Facebook.

За словами джерел волонтера, близько опівночі до пропускного пункту ґрунтовими дорогами під'їхали 5 автомобілів представницького класу. Три автомобілі без огляду одразу проїхали на територію РФ.

"Ще пишуть, що "інші 2 машини потім стояли у загальній черзі і перетнули кордон у напрямку РФ вже вранці", - додав Мисягін.

Коли ці автомобілі заїжджали на територію України, джерела волонтера не знають. Якою дорогою, теж невідомо.

"А тепер давайте проаналізуємо трохи. О 9:30 пройшов слух про закриття пункту пропуску. Об 11:00 приїхали 2 КамАЗи спецури. У районі 17:30 в Донецьку знищений ватажок "ДНР". Приблизно опівночі, коли пропускний пункт закритий, колона з 3 машин, приїхавши з боку Донецька ґрунтовими дорогами, не зупиняючись і без перевірки перетинає кордон у напрямку РФ", - підсумував волонтер.

Читайте такожНазвано ймовірну причину вбивства ватажка "ДНР" Захарченка

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.