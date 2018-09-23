Доба на Донбасі минула для ЗСУ без втрат, сімох окупантів поранено

Ворог застосовував заборонене «Мінськом» озброєння.

Протягом минулої доби, 22 вересня, російсько-окупаційні війська 28 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. При цьому ворог п'ять разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ОС, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Шуми, Новоселівка Друга, Піски, Мар'їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

З мінометів 82-го калібру ворог обстрілював українські позиції на Світлодарському напрямку поблизу Новолуганського та на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Гнутове. Міномети 120-го калібру противник застосував також на Приазов'ї, обстрілявши позиції підрозділів українських військ біля Широкиного. Вогневий наліт із застосуванням мінометів обох калібрів окупантами був здійснений на Маріупольському напрямку по опорному пункту наших військ поблизу Лебединського. Також по захисниках Лебединського та Гнутового російсько-окупаційні війська застосували озброєння БМП.

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. За даними розвідки, протягом доби 7 російських бойовиків поранено.

Від початку доби ворог із мінометів 82-го калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вже 6 разів обстріляв позиції ОС поблизу Кримського, Шумів, Майорська та Гнутового. Два обстріли – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами. Втрат серед українських військових немає.

Раніше українська сторона СЦКК повідомила, що бойовики тримають на Луганщині десятки одиниць важкого озброєння.