Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували на Донбасі 134 вибухи

На Донеччині зафіксовано близько 100 вибухів, а на Луганщині - 34.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували у Донецькій і Луганській областях близько 134 вибухи.

Про це йдеться в звіті місії за період з 19:30 24 вересня до 19:30 25 вересня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, однак аналогічну кількість вибухів (близько 100), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом", - йдеться в звіті.

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Зокрема, на Донеччині зафіксовано ведення вогню в районі Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська та Гнутового.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 34 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (11 вибухів)", - йдеться в звіті.

На Луганщині, серед іншого, порушення зафіксовані в районі Кряківки, Золотого-5 і Михайлівки.

Як повідомляв УНІАН, раніше безпілотник Спостережної місії ОБСЄ виявив у непідконтрольному Україні районі Донецької області неподалік від кордону з Росією, де відсутні пункти пропуску на кордоні, колону з 10 вантажівок ("КамАЗ") з критими брезентом вантажними відсіками.