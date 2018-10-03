«Підірвались на американській міні»: Геращенко розповіла про маразматичну версію Кремля щодо загибелі дітей під Горлівкою

Місце трагедії залишається заблокованим для відвідин міжнародними спостерігачами СММ ОБСЄ.

Представник Росії в ТКГ Борис Гризлов на переговорах в Мінську заявив, що діти, які загинули від вибуху під окупованою Горлівкою, «підірвалися на американській міні».

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Про це у Facebook повідомила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко. За її словами, українська сторона підняла на переговорах питання загибелі українських дітей, вимагаючи допустити на місце вибуху українських правоохоронців та представників ОБСЄ.

«Росіяни і їх маріонетки прогнозовано відмовили, місце злочину залишається заблокованим і для відвідин міжнародними спостерігачами СММ», - зазначила вона.

Геращенко вказала, що росіяни не лише приховують місце злочину, але й «впадають у відвертий маразм в своїх заявах».

«Представник РФ в ТКГ Б. Гризлов заявив, що діти підірвалися ...... на американській міні.... Цинізм поведінки росіян просто зашкалює», – підсумувала вона.

Нагадаємо, 30 вересня під окупованою Горлівкою четверо дітей підірвалися на міні: троє (двоє 13-річних та один 12-річний) загинули, ще один (10-літній) отримав поранення.

Так званий «мер» окупованої Горлівки тоді заявив, що «у посадці біля нульового блокпоста був вибух МОН». МОН-50 — радянська протипіхотна міна, розроблена у 1966 році.