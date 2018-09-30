У «ДНР» повідомили про загибель трьох дітей через вибух міни під Горлівкою

Ще одну дитину було поранено та госпіталізовано у важкому стані.

В результаті детонації протипіхотної осколкової міни під окупованою бойовиками Горлівкою загинули троє дітей, ще одна дістала поранення.

Як повідомляє підконтрольний бойовикам ресурс «ДАН», про це повідомив так званий «мер» міста Іван Приходько.

Читайте такожВбивство Захарченко: у мережі показали фото ватажка "ДНР" за секунди до загибелі

«За інформацією від МНС, у посадці біля нульового блокпоста був вибух МОН, троє дітей загинули, одна у важкому стані доставлена до лікарні», — заявив він.

Як повідомляв УНІАН, в окупованій Макіївці Донецької області сталося масове отруєння питною водою. Зокрема, 25 вересня до міської лікарні Макіївки стали масово звертатися люди зі скаргами на погане самопочуття з наступними симптомами: біль у ділянці живота, блювання, озноб, підвищення температури, у важких випадках - виражена інтоксикація та зневоднення.

Після масового отруєння питною водою госпіталізовано 87 осіб. Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини висловив думку, що госпіталізованих може бути набагато більше.