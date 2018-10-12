На шахті у Торецьку стався викид вугілля, є загиблий

Ще один гірняк з травмою тазу потрапив до лікарні.

На шахті "Центральна" у місті Торецьк, що розташований на лінії зіткнення на Донеччині, стався викид вугілля.

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Внаслідок аварії один працівник шахти загинув, ще один отримав травму. Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник омбудсмена в Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський.

"Вчора, о 19.45 на шахті «Центральна» ДП «Торецьквугілля», на ділянці 95, горизонт 1146 м, в очисному забої стався викид вугілля, в результаті якого загинув гірник очисного забою (забійник) 1978 р. н. Другий гірник очисного забою 1992 р. н. знаходиться у лікарні, за попередньою інформацією гірник отримав травму тазу", - написав Лисянський.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня поблизу шахти Бутівка загинула 19-річна військова.