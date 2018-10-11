Поблизу шахти Бутівка загинула 19-річна військова (фото)

Солдат 92-ої бригади Олеся Бакланова була на бойовому посту, коли отримала смертельне поранення.

Солдат 92-ої бригади Олеся Бакланова була на бойовому посту, коли отримала смертельне поранення.

Трагедія сталася 10 жовтня поблизу Шахти Бутівка (Донецька область), за 300 метрів від позицій противника. Як розповів KHARKIV Today бойовий побратим Олесі В'ячеслав, смертельне поранення вона отримала, коли виглянула для огляду бойових позицій з бійниці.

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"Була тиша, нічого не віщувало біди. Ми раз за кілька хвилин переглядаємо позиції з бійниці, була вже майже восьма година, і вона вилізла у бійничку, подивилася в прилад нічного бачення. За словами мого заступника, який був її напарником, коли він зайшов подивитися, де вона, то побачив, що Леся лежить - спочатку подумав, що, може, знепритомніла, але потім виявилося, що ні. Я не думаю, що це був снайпер. Я бачив фото... Снайпер навряд чи стріляє чергою", - розповів В'ячеслав.

В'ячеслав служив з Лесею в одному батальйоні, але в різних підрозділах. За його словами, контракт з 92-ою бригадою вона підписала в 18 років. Воювала в Мар'їнці.

Родом Олеся Бакланова з Луганської області. У день трагедії вона підписала рапорт про те, щоб поїхати у виш здати сесію.

Як повідомлялося, 10 жовтня на Донбасі в зоні проведення ООС загинули четверо українських військових.