Помер "кіборг" Тетерук, який пройшов "гарячі" точки на Донбасі (фото)

Боєць раніше переніс поранення та контузію.

У ніч на 22 жовтня раптово помер ветеран 93-ої бригади, кіборг Михайло Володимирович Тетерук.

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Про це повідомили у Facebook 93-ої бригади. Він пройшов найгарячіші точки 2014-2015 років — Піски, Опитне, Донецький аеропорт. Переніс поранення та контузію. Військового демобілізовали у жовтні 2015 року.

Причини смерті ветерана АТО не називаються.

Раніше стало відомо, що український офіцер, старший лейтенант Олександр Фордук помер на Буковині. Він служив у танковій роті, 14-й бригаді.