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Помер "кіборг" Тетерук, який пройшов "гарячі" точки на Донбасі (фото)

13:15, 23 жовтня 2018
Війна
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Військовий пройшов гарячі точки на Донбасі / фото facebook.com/93OMBR

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Про це повідомили у Facebook 93-ої бригади. Він пройшов найгарячіші точки 2014-2015 років — Піски, Опитне, Донецький аеропорт. Переніс поранення та контузію. Військового демобілізовали у жовтні 2015 року.

Причини смерті ветерана АТО не називаються.

Раніше стало відомо, що український офіцер, старший лейтенант Олександр Фордук помер на Буковині. Він служив у танковій роті, 14-й бригаді.

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Теги: #смерть#АТО#військовий