Доба на Донбасі: троє українських військових поранені, бойовики зазнали значних втрат

Протягом минулої доби двох окупантів знищено та ще трьох - поранено.

Упродовж минулої доби, 7 листопада, російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог тричі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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Також загарбники продовжують застосування гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, поблизу Павлополя окупанти стріляли з озброєння БМП-1 та зенітної установки ЗУ-23-2, повідомляє прес-центр ООС.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли підрозділів Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське, Зайцеве, Авдіївка, Піски, Марїнка, Новомихайлівка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.

"У ході бойових дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, протягом минулої доби двох окупантів знищено та ще трьох - поранено", - йдеться у повідомленні.

Від початку доби ворог здійснив один обстріл наших позицій – поблизу Кримського.

Нагадаємо, з початку доби 7 листопада на Донбасі було поранено одного українського військовослужбовця.